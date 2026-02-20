Réaménagement sous le viaduc des Trois Fontaines : Auderghem craint “un chaos de circulation”

60 places de parking seront supprimées en marge du réaménagement sous le viaduc des Trois Fontaines. La commune s’y oppose. Elle demande un projet pensé en marge du PAD Herrmann-Debroux… pour l’instant au frigo.

Bruxelles Mobilité a introduit une demande de permis d’urbanisme pour réaménager les espaces sous le viaduc des Trois Fontaines, annonce la commune d’Auderghem. L’infrastructure est située dans le prolongement du viaduc Herrmann-Debroux, à proximité du centre Adeps. L’espace public sera donc réaménagé et l’objectif est également de réaliser des travaux d’égouttage pour éviter le ruissellement des eaux de pluie dans les étangs du Rouge-Cloître. En conséquence, une soixantaine de places de parking seront supprimées sous le viaduc.

Une annonce qui suscite de nombreuses réactions de riverains, et de la commune : “La suppression de ces places de parking va susciter un chaos de circulation dans le quartier“, nous explique Matthieu Pilloy (Défi), échevin en charge de l’Espace public. Il faut savoir que l’Adeps ne bénéficie aujourd’hui que d’un petit parking. “Déjà aujourd’hui, il manque de places dans le quartier et certains automobilistes se garent dangereusement pour accéder au centre sportif“.

L’avenir toujours incertain pour le viaduc Herrmann-Debroux

Au delà de ce réaménagement précis, la commune s’interroge aussi sur l’avenir du viaduc Herrmann-Debroux. L’édifice doit être détruit dans le cadre d’un Plan d’Aménagement Directeur et un nouveau quartier est même prévu sur le long terme. Un “PAD” validé il y a plusieurs années par le gouvernement bruxellois. Problème, ce chantier titanesque ne pourra commencer que lorsqu’un parking de dissuasion aura été créé, ainsi qu’une ligne de tram qui doit voir le jour sur le tracé de l’actuel viaduc. Les 40 millions d’euros nécessaire à la création du parking n’ont jamais été mobilisés par la Région. Et aucun élément de la nouvelle Déclaration de Politique Régionale ne permet de dire que ce dossier sera prochainement débloqué. “Pourtant, vu l’état du viaduc, le dossier risque de devenir urgent“, explique Matthieu Pilloy.

Aujourd’hui, la commune d’Auderghem souhaite donc que le réaménagement du viaduc des Trois Fontaines soit “pensé dans le cadre du PAD, avec les solutions de mobilité évoquées“. Si la commune se dit satisfait que les travaux d’égouttage soient réalisés, elle “refuse que seule cette partie infime du PAD soit mise en place“.

En tout cas, une réunion d’information est prévue pour les riverains à la commune d’Auderghem le 3 mars à 20h. C’est à cette date que commencera l’enquête publique.

