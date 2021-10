Changements en vue à l’Exécutif des Musulmans : un renouvellement annoncé, et le rejet de subsides fédéraux

La tension reste vive entre l’Exécutif des Musulmans (EMB) et son ministre de tutelle, Vincent Van Quickenborne (Justice) : son président annonce ce mardi qu’il souhaite se passer des subsides fédéraux. Des élections internes sont également sur les rails.

C’est dans plusieurs médias néerlandophones que l’Exécutif des Musulmans l’annonçait ce mardi matin : l’EMB souhaite désormais se passer des subsides fédéraux, d’un montant annuel de 500.000 euros. “Jusqu’à présent, l’Exécutif est assez instrumentalisé par le monde politique : le premier Exécutif a été installé en 1998, et jusqu’à présent, on a toujours été instrumentalisé par le monde politique. Il y a aussi une ingérence politique“, nous confie Mehmet Üstün, son président, “On s’est donc dit : pourquoi on ne cherche pas une autonomie financière pour casser cette ingérence inutile ?“.

Cette subvention, allouée comme frais de fonctionnement, permet ainsi de couvrir “la rémunération du personnel, le coût d’achat, de location et d’aménagement des locaux, le coût d’acquisition des équipements et fournitures nécessaires ainsi que tous les autres frais de fonctionnement, directs et indirects, se rapportant à la structuration de l’activité de l’Exécutif“, lit-on dans l’Arrêté royal fixant cette subvention, cité par le CRAIG (Centre de Recherche en Action publique, Intégration et Gouvernance).

Mais sans subvention fédérale, où trouver cette somme, indispensable au bon fonctionnement d’une machine comme l’Exécutif ? “Des sources [de revenus], on en a assez, je crois. On a 300 mosquées, et on a des institutions islamiques en Belgique qui peuvent financer leur culte propre“, explique le président de l’EMB.

Et risque-t-on de voir des puissances étrangères mettre la main au portefeuille ? “Nous n’avons jamais reçu de financement extérieur, et nous n’irons jamais chercher de financement en extérieur“, assure Mehmet Üstün, “nous allons nous baser sur nos communautés locales“.

Interview de Mehmet Üstün, président de l’Exécutif des Musulmans