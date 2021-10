L’Exécutif des Musulmans au cœur de vives tensions avec le gouvernement fédéral

Du côté de l’Exécutif des Musulmans, on conteste les “magouilles” évoquées par le Premier ministre : “Les termes nous ont surpris, bien que nous avions très bien compris que le Premier ministre, pour qui on a un énorme respect, n’a fait que reprendre ce que le ministre de la Justice, absent lors de cette séance plénière, aurait déclaré. Toutefois, nous contestons et dénonçons les termes de magouilles et falsifications, étant donné que nos comptes sont non seulement établis par des comptables de profession, ensuite nous passons par un réviseur d’entreprise externe et indépendant qui les valide, et ensuite il y a le parcours légal et institutionnel : l’inspection des finances, la Cour des Comptes, le SPF Justice et ses services, avant d’atterrir au Parlement pour décider de l’octroi de budgets annuels“, nous explique Ramadan Gjanaj.

“Je peux vous assurer que depuis 2014, depuis que cet Exécutif est en fonction, nous n’avons ni décelé aucune anomalie dans nos comptes“, ajoute le conseiller du président de l’Exécutif.

Des tensions en interne

Des tensions importantes entre le gouvernement et l’Exécutif des Musulmans qui interviennent alors que l’Exécutif fait également face à d’autres difficultés internes. Ainsi, trois membres se sont tournés vers la justice, rapportait il y a quelques jours l’agence Belga, pour demander la nomination d’un administrateur provisoire et des élections internes, pointant du doigt des dysfonctionnements, notamment en matière de comptes annuels, de budget et de procédures liées au CA.

Ils dénonçaient aussi des pressions de différents pays, comme la Maroc et la Turquie.

Sur ces points, l’Exécutif des Musulmans a réfuté le tout en bloc, et a indiqué qu’une élection interne devrait avoir lieu prochainement.

