Champions League : une 2e journée difficile contre Newcastle attend l’Union Saint-Gilloise

L’Union Saint-Gilloise tentera ce mercredi (18h45) de confirmer sa bonne dynamique du moment sur la pelouse du Lotto Park à Anderlecht, où elle recevra Newcastle à l’occasion de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions.

Les joueurs de Sébastien Pocognoli n’ont pas encore perdu en Jupiler Pro League, dont ils occupent la tête du classement après neuf journées. Surtout, les Bruxellois ont idéalement démarré la première campagne de Ligue des Champions de leur histoire en s’imposant 1-3 au PSV Eindhoven le 16 septembre.

Newcastle ne peut pas se targuer d’un tel début d’exercice: les Magpies sont seulement 15e de Premier League avec seulement six points pris en six journées. Ils ont toutefois déjà affronté le champion Liverpool et le vice-champion Arsenal, concédant à chaque fois la défaite dans les arrêts de jeu. En Ligue des Champions non plus, la saison n’a pas bien commencé : les Anglais ont été battus 1-2 par le FC Barcelone, porté par un doublé de la recrue Marcus Rashford.

► Lire aussi | 19 matchs sans défaite, meilleure attaque et meilleure défense : retour en chiffres sur la domination de l’Union Saint-Gilloise

“Un match très physique”, prévoit Pocognoli

Le collectif dirigé par Eddie Howe reste toutefois un solide défi pour le champion de Belgique. Compacts, habitués à l’intensité physique du championnat anglais, et toujours aiguillés par quelques talents en attaques comme l’Anglais Anthony Gordon ou le Brésilien Joelinton, le club novocastrien devrait être un adversaire bien plus coriace que le PSV.

“Je m’attends à un match très physique“, a d’ailleurs déclaré Pocognoli mardi en conférence de presse. “Nous devrons être à 100% et être prêt dès la première seconde. La seule manière d’être ambitieux, c’est de débuter ce match de telle manière. Je serai déjà content si je vois la même intensité que nous avons affichée au PSV.”

► Lire aussi | Ligue des Champions : contre Newcastle, Sébastien Pocognoli veut voir “la même intensité” que face au PSV

Après Newcastle, l’Union enchaînera avec une autre affiche et se déplacera chez son dauphin en championnat, le Club de Bruges dimanche à 18h45.

Belga – Photo : Belga