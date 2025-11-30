Passer la navigation
Challenger Pro League : Les Francs Borains enfoncent le RWDM

Les Francs Borains ont enchaîné une deuxième victoire de rang en s’imposant 1-3 sur la pelouse du RWDM Brussels samedi lors de la 15e journée de Challenger Pro League. Les Molenbeekois, qui restent sur cinq matchs sans succès (quatre défaites et un nul) descendent à la 12e place du classement avec 15 points. Ils sont dépassés par leur adversaire du jour (16) et le Lierse, vainqueur des RSCA Futures dans le même temps.

Mamadou Simbakoli a ouvert le score sur pénalty après 29 minutes mais les Hennuyers ont renversé la rencontre en deuxième mi-temps via Corenthyn Lavie (48e) et Massimo Bruno également sur pénalty (64e). La situation s’est encore aggravée côté bruxellois puisque Madiou Keita a reçu un carton rouge direct (75e) et Yanis Hadjem a porté le score à 1-3 (90e+6).

Belga

