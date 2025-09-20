Passer la navigation
Challenger Pro League : le RWDM Brussels ne parvient pas à enchaîner

Ce revers laisse provisoirement les Molenbeekois à la 8e place du général avec 7 points après 5 rencontres. Les trois points acquis permettent au Lierse de grimper à la 10e place avec 6 points.

Le RWDM Brussels a subi sa deuxième défaite de la saison vendredi soir sur la pelouse du Lierse lors de la 6e journée de Challenger Pro League (2-0).

Rentré aux vestiaires sur un score nul et vierge, le RWDM a bu la tasse en deuxième période en concédant un but rapide de Bryan Adinany (49e, 1-0). Emmanuel Matuta a doublé la mise pour les Lierrois peu après l’heure de jeu (63e, 2-0).

Belga

20 septembre 2025 - 11h19
Modifié le 20 septembre 2025 - 11h19
 

