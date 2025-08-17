Passer la navigation
Challenger Pro League : Le RWDM Brussels et les RSCA Futures débloquent leur compteur

Le RWDM Brussels et les RSCA Futures ont décroché leur première victoire de la saison samedi soir à l’occasion de la 2e journée de Challenger Pro League.

Accroché par Lommel le week-end dernier, le RWDM Brussels est cette fois parvenu à garder son avantage sur la pelouse de Lokeren (1-3). Les Molenbeekois ont pris deux buts d’avance au repos grâce à Gaetan Robail (12e, 0-1) et Sapata (31e, 0-2). Devant son public, Lokeren a réagi en début de seconde période via Jonas Vinck (50e, 1-2) mais Ilyes Ziani a assuré le succès molenbeekois en fin de match (85e, 1-3). Avec 4 points sur 6, le RWDM Brussels rejoint Lommel à la 3e place.

Battus par Courtrai en ouverture, les RSCA Futures, les U23 d’Anderlecht, ont réagi en s’imposant sur le plus petit des écarts à Jong Gent, les U23 de La Gantoise (0-1). Mihajlo Cvetkovic a inscrit le seul but de la partie pour les Bruxellois (61e).

Belga

17 août 2025 - 10h57
