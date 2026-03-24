“C’est dégueulasse”: les déchets s’accumulent dans certains quartiers de Bruxelles

Les déchets s’accumulent dans certains quartiers de Bruxelles suite aux trois jours de grève à Bruxelles-Propreté la semaine dernière. Le ramassage des poubelles a été perturbé et dans plusieurs communes, les poubelles s’accumulent depuis mercredi dernier. Bruxelles-Propreté évoque un retour à la normale d’ici la fin de la semaine, avec des collectes de rattrapage.

■ Reportage d’Elena Louazon

La grève de trois jours chez Bruxelles-Propreté entraînera encore de “cinq à dix jours de perturbations” avant que tous les sacs poubelles restés sur les trottoirs dans la capitale ne soient ramassés, prévenait vendredi l’agence régionale. Les difficultés observées vendredi dernier ont été les plus importantes du mouvement débuté mercredi. Plus de 63% des camions habituellement déployés pour la collecte des déchets ménagers sont restés immobilisés dans les dépôts. Malgré ces absences, les équipes opérationnelles sont tout de même parvenues à ramasser plus de 60% des sacs blancs.

Schaerbeek figure parmi les communes les plus affectées, où de nombreux déchets alimentaires sont restés sur la voie publique. Devant les commerces, qui génèrent le plus de déchets,

on peut voir des piles de poubelles parfois impressionnantes. “C’est dégueulasse, c’est pas du tout positif pour les commerçants“, explique Mohamed qui tient une épicerie devant laquelle caisses et sacs de déchets forment une pile de plus d’un mètre.

Pour éviter cette situation, Bruxelles-Propreté avait demandé aux habitants de garder chez eux leurs sacs bleus et jaunes. Mais pour beaucoup, c’est impossible. “On ne sait pas garder ça chez soi. On n’a pas tous un balcon ou une terrasse, ou assez de place“, epxlique par exemple Nina, une habitante du quartier.

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