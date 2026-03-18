Bruxelles Propreté en grève pour trois jours : voici quels sacs sortir… ou pas

L’agence Bruxelles-Propreté a annoncé lundi trois journées de grève de mercredi à vendredi inclus, et a demandé aux habitants de ne sortir cette semaine que les sacs blancs, oranges et verts, jugés prioritaires notamment pour des raisons sanitaires.

Le mouvement social débutera ce mercredi 18 mars et prendra fin vendredi 20 mars en fin de journée, a précisé l’agence régionale. Durant cette période, les sacs bleus et jaunes ne devront pas être déposés sur la voie publique.

Bruxelles-Propreté a indiqué que “tous les efforts de rattrapage se focaliseront exclusivement sur les sacs blancs, oranges et verts“. L’agence a expliqué ce choix par le caractère prioritaire de ces déchets, en particulier au regard des enjeux sanitaires.

Nécessité d’adaptation

Elle a dès lors invité les Bruxelloises et les Bruxellois à respecter strictement les consignes à partir du 18 mars. Si des sacs bleus ou jaunes sont malgré tout sortis, ils resteront sur les trottoirs jusqu’à la semaine suivante, a averti Bruxelles-Propreté.

L’agence régionale n’a pas donné davantage de précisions sur l’ampleur attendue des perturbations, mais elle a insisté sur la nécessité d’adapter les sorties de sacs pendant toute la durée de la grève afin de faciliter les opérations de collecte et de rattrapage.

Belga