Les bourgmestres de la zone Midi répondent aux propos de Bernard Quintin sur la lutte contre le trafic de drogue : “C’est choquant et non conforme à la réalité”

Les bourgmestres d’Anderlecht, Forest et Saint-Gilles contestent les propos de Bernard Quintin sur la lutte contre le trafic de drogue.

Les bourgmestres socialistes d’Anderlecht, Fabrice Cumps, de Forest, Charles Spapens, et de Saint-Gilles, Jean Spinette, ont écrit au ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, Bernard Quintin (MR), pour dénoncer des propos qu’ils jugent contraires à la réalité sur la lutte contre les trafics de drogue dans la zone Midi.

Les trois maïeurs ont réagi à des déclarations publiées le 20 avril dans Le Soir et répétées mardi sur La Première. Bernard Quintin y a, entre autres, affirmé que “la situation est celle qu’elle est car pendant des années ces mêmes personnes ont renoncé à la sécurité. De renoncement en renoncement, on en est arrivé à la situation actuelle”.

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Les signataires rappellent que, depuis 2012, Anderlecht, Forest et Saint-Gilles ont versé des moyens financiers supplémentaires à la zone de police Midi, en plus de leurs dotations de base, afin de renforcer la présence de terrain dans des quartiers confrontés à la vente et à la consommation de stupéfiants. Ils citent notamment le financement durant de longues années des kobans – mini-antennes de police – et l’augmentation régulière des dotations communales .

Selon eux, il n’y a pas eu de désengagement, mais une adaptation du dispositif policier, élargi à l’ensemble du territoire de la zone, ainsi qu’un renforcement des collaborations avec le parquet et la police judiciaire fédérale .

Ils contestent par ailleurs le lien établi entre une réforme locale et la hausse de l’insécurité, estimant que celle-ci s’inscrit dans une tendance plus large observée à l’échelle européenne, marquée par une augmentation du trafic et de la consommation de stupéfiants.

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“On ne peut pas laisser dire que c’est parce que nous aurions décidé de brider les policiers que nous en serions là aujourd’hui. Par communautarisme ou clientélisme, c’est choquant et non conforme à la réalité”, a résumé Jean Spinette, s’exprimant également au nom de ses deux collègues.

Belga – Photo : Belga