Cédric Hatenboer prêté par Anderlecht à Telstar avec “une option de transfert définitif”

Cédric Hatenboer est prêté par Anderlecht à Telstar.

Petite surprise à Anderlecht, ce lundi, annoncée dans un court communiqué de presse : “Cédric Hatenboer terminera la saison en cours à Telstar“.

“Le RSC Anderlecht a conclu un accord avec le club néerlandais de première division pour un prêt du médian, comprenant également une option de transfert définitif“.

Le milieu de terrain de 20 ans n’a pas eu l’occasion de jouer en équipe première, en une demi-saison, et n’a disputé que cinq rencontres avec les RSCA Futures. Il est sous contrat jusqu’en 2029 avec Anderlecht.

