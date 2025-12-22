Jupiler Pro League : mené de deux buts, Anderlecht prend finalement un point à l’Antwerp

Après un début de rencontre particulièrement énergique, l’Antwerp poussait Anderlecht à la faute pour ouvrir le score. Désireux de dégager le ballon hors de son rectangle, Moussa N’Diaye heurtait le pied de Gyrano Kerk avant de toucher le cuir. L’arbitre sifflait un penalty que Vincent Janssen se faisait un plaisir de convertir (16e, 1-0).

Trois minutes plus tard seulement, les Mauve et Blanc encaissaient un deuxième but des oeuvres de Thibo Somers qui, parfaitement servi par Christopher Scott, doublait la mise de la tête (19e, 2-0).

Dans le dur, Anderlecht était proche de se retourner une troisième fois. Kerk, à l’entrée du petit rectangle) manquait toutefois le cadre (23e).

Le Great Old se montrait à nouveau très dangereux via Scott qui, après une belle infiltration, se heurtait à la sortie de Colin Coosemans (37e).

Juste avant le repos, Anderlecht se procurait sa plus belle opportunité avec une frappe enroulée de Bertaccini, détournée par le portier Taishi Brandon Nozawa (43e).

Au retour des vestiaires, les visiteurs réduisaient rapidement le score. À la suite d’un accrochage de Mauricio Benitez sur Bertaccini dans le rectangle, Thorgan Hazard convertissait à son tour son penalty (49e, 2-1).

Peu de temps après l’heure de jeu, l’Antwerp trouvait la barre transversale sur un tir de Somers (61e).

Alors que l’on se dirigeait vers une défaite d’Anderlecht, Tristan Degreef plaçait parfaitement sa frappe de loin et, grâce à l’aide du poteau, remettait les deux équipes à égalité à trois minutes de la fin du temps réglementaire (87e, 2-2).