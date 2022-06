Ce week-end, les guichets resteront fermés dans la gare du Luxembourg

Pour la première fois, aucun guichet ne sera ouvert dans la gare. Et la raison : un arrêt maladie et aucun remplacement.

À partir de demain, samedi 4 juin et jusqu’au lundi 6 juin inclus, les guichets ne seront pas disponibles pour les voyageurs. La SNCB explique qu’il a été difficile de trouver un remplaçant de dernière minute afin d’assurer ce manque de personnel, mais assure qu’à partir de mardi, tout rentrera dans l’ordre.

Cette absence dans la gare est un élément de plus que dénoncent les syndicats. En effet, pour eux, ce manque de remplaçant révèle un malaise au sein de l’entreprise. Pour Xavier Martin, délégué permanent CSC-Transcom au secteur des “chemins de fer”, c’est un cercle vicieux. “C’est ce que nous dénoncions avec l’action du 30 mai, plus on épuise les gens, plus les gens ont besoin de récupérer. Ce que nous demandons, c’est que les chemins de fer recrutent, pour enrailler ce cercle vicieux“. Pour eux, tant qu’il n’y aura pas assez de personnel, les gens sur place vont s’épuiser sous la charge de travail, et ne pourront pas être remplacés facilement lorsqu’il y aura des absences de dernière minute.

■ Ca. Pa. / image Belga