“Ce n’est pas normal que le gouvernement De Wever – Bouchez ne propose comme seule perspective aux jeunes d’aller faire la guerre”, dénonce Nabil Boukili

Face au mouvement “Bloquons tout” en France, Nabil Boukili, député fédéral PTB souligne que ce large mécontentement de la classe travailleuse traduit l’échec des politiques d’austérité. Il était l’invité de Bonjour Bruxelles.

Il affirme qu’en Belgique aussi, le climat social est tendu, avec notamment une mobilisation syndicale prévue le 14 octobre contre la politique libérale, qui selon lui, “sacrifie les acquis sociaux au profit des riches”.

Concernant la proposition du ministre de l’Intérieur Bernard Quintin (MR), soutenu par le ministre de la Défense (N-VA) d’un déploiement des militaires dans les villes : “Ce n’est pas leur rôle, c’est une opération d’image qui ne répond pas aux besoins des quartiers”. Le député fédéral plaide pour une politique de prévention et des polices de proximité. “L’idée peut paraître courageuse d’apparence, mais dans les faits, ça représente l’incapacité du gouvernement à agir”.

Propositions de Théo Francken “à la poubelle”

Il critique aussi largement la création de 4 800 postes annoncée par Théo Francken, alors que selon lui, la santé et l’enseignement manquent de personnel. Nabil Boukili dénonce la lecture erronée “d’une menace russe justifiant l’achat d’armes offensives comme le F35”. Pour le député PTB, le ministre de la Défense ne s’équipe pas pour se défendre mais bien pour attaquer. “Il s’inscrit dans une politique d’intervention étrangère. Je veux bien comprendre comment on veut arrêter la guerre, en faisant la guerre, c’est naïf de croire ça”.

►Voir aussi | Militaires dans les rues, caméras, opérations policières: voici le “plan grandes villes” du ministre Quintin

Enfin quant à l’annonce du ministre de la Défense de l’envoi d’un courrier à tous les jeunes de Belgique pour leur proposer d’effectuer un service militaire volontaire, là encore, le député PTB est fermement opposé à l’initiative. Selon lui, il faut “envoyer ce projet à la poubelle”. Il critique une démarche déconnectée des aspirations réelle des jeunes. “Ce n’est pas normal que le gouvernement De Wever – Bouchez ne propose comme seule perspective aux jeunes d’aller faire la guerre”, dénonce-t-il.

► Lire le détail | Les jeunes de 17 ans recevront en novembre une lettre sur le service militaire volontaire

Il rappelle que cette invitation envoyée par courrier est problématique sur le plan légal, évoquant des violations potentielles du Conseil d’État et des règles de protection des données. Pour Nabil Boukili, la priorité est claire : investir dans les services publics, écouter les revendications sociales, et privilégier la diplomatie plutôt que la guerre.

■ Interview de Nabil Boukili, député fédéral PTB au micro de Fabrice Grosfilley