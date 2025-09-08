Les jeunes de 17 ans recevront en novembre une lettre sur le service militaire volontaire

Les jeunes âgés de 17 ans recevront de la Défense au mois de novembre prochain un courrier d’information sur la possibilité de prester un service militaire volontaire d’un an, a annoncé lundi le ministre de la Défense Theo Francken (N-VA) lors d’une conférence de presse à Heverlee.

Le projet d’offrir aux jeunes la possibilité de passer une année sous les drapeaux était connue de longue date mais les détails pratiques de cet engagement ont désormais été fixés. Au total, ce sont 170.000 jeunes de 17 ans qui recevront cette lettre. Des séances d’information seront organisées de manière décentralisée en novembre dans chaque province du pays. Des sessions d’info en ligne sont également programmées.

Les inscriptions seront ouvertes aux candidats de 18 à 25 ans dès le mois de janvier 2026. Les 500 meilleurs d’entre eux seront sélectionnés durant l’été. Ils pourront alors entamer leur formation en septembre 2026 avec un salaire net de 2.000 euros par mois.

La Défense table sur un chiffre de 3.500 candidats. Cinq cents seront retenus pour la première année, mais 1.000 places sont déjà prévues pour 2027. Ce chiffre sera encore augmenté progressivement pour atteindre un maximum de 7.000 places à terme.

Les jeunes engagés seront affectés à des tâches de surveillance tant auprès des forces navale, aérienne que terrestre. “Nous avons besoin de sang neuf à la Défense”, souligne le ministre. “Il y a beaucoup de matériel neuf qui arrive. Il faut donc des effectifs. Celui qui le souhaite pourra après son année de service volontaire continuer à progresser au sein de la Défense. Celui qui choisira une autre voie emportera avec lui une expérience unique vers le monde du travail“.

Pour M. Francken, il est important que chacun puisse “rendre quelque chose” au pays. “C’est quelque chose de normal. On est tous devenus un peu bouffis. Il est important de développer (notre armée). Tous les pays voisins le font et c’est presque partout un succès. La mentalité de nombreux jeunes est positive“, estime-t-il.

Le rétablissement d’un service militaire obligatoire pour tous ne figure pas dans l’accord de gouvernement. Le ministre Francken n’y est d’ailleurs pas favorable. “L’armée ne pourrait pas l’assumer sur le plan logistique“, fait-il valoir. Celui-ci se dit toutefois partisan d’un service civil obligatoire: “on peut peut-être essayer de l’introduire lors de la prochaine législature…”

Belga