Météo : un jeudi sous les nuages et les averses, avant des éclaircies

Le ciel sera nuageux en début de journée jeudi, avec temporairement encore un peu de bruine dans l’est du pays, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). De faibles averses seront également possibles sur l’ouest du territoire.

Dans le courant de la journée, les nuages cumuliformes deviendront de plus en plus nombreux, accompagnés de quelques ondées locales. Les maxima seront compris entre 11°C sur les hauteurs de l’est et localement 15 ou 16°C dans l’ouest et le nord-ouest du pays, sous un vent faible, voire modéré à la Côte, de secteur est à nord-est ou de direction variable.

Jeudi soir, des éclaircies alterneront avec des passages nuageux pouvant d’abord encore laisser échapper une averse locale. Durant la nuit, de plus larges éclaircies sont attendues. Les minima se situeront entre 2 et 8°C, sous un vent faible de secteur est.

La qualité de l’air sera “assez bonne”, selon le baromètre de Bruxelles Environnement.

Avec Belga – Photo : Belga