“Ce club n’est pas fait pour des gens qui n’arrivent pas à prononcer RWDM”: un collectif de supporters exige le retour du nom et du logo

Un collectif de supporters du RWDM “exige” ce mardi par communiqué “l e retour du nom originel et du logo historique“, ainsi qu’une “implication structurelle des supporters dans toutes les décisions affectant l’identité du club“, suite à la décision par les dirigeants du RWDM d’appeler désormais le club “Daring Brussels” et supprimer la référence à Molenbeek.

Dans une lettre adressée à la direction, à Eagle Football (qui détient le club) et son dirigeant américain John Textor, et à “tous les amateurs de football en Belgique et au-delà“, un collectif de supporters appelle à “ne pas toucher aux quatre lettres magiques” du RWDM.

“C’est avec stupeur que nous, supporters du Racing White Daring Molenbeek avons appris la décision de notre direction de changer le nom et le logo de notre club“, écrit le collectif. “Cette décision unilatérale a été prise sans la moindre consultation, sans dialogue préalable, et nous a été imposée comme un fait accompli. (…) Les supporters sont relégués au rôle de simples spectateurs des choix de propriétaires qui méconnaissent l’identité d’un club, la spécificité de sa communauté et les émotions de ceux qui, bénévolement et avec passion, donnent tout pour leur équipe. Les supporters ne sont pas une vache à lait, ni un décor qu’on agite pour valider des décisions prises en coulisses. Les supporters sont l’âme du club.”

“Ce club est fait pour ceux qui sont fiers de leurs racines molenbeekoises”

“Ce club n’est pas fait pour des gens qui, aux États-Unis, n’arrivent pas à prononcer RWDM. Ce club est fait pour ceux qui sont fiers de leurs racines molenbeekoises, pas pour ceux qui veulent les gommer,” dit encore le collectif avant de lister ses exigences.

1. Le retour du nom originel : Racing White Daring Molenbeek.

2. Le retour du logo historique du club.

3. Une implication structurelle des supporters dans toutes les décisions affectant l’identité du club. Le collectif appelle la direction “à lire cette lettre avec le cœur d’un supporter; pas comme une opposition, mais comme un appel chaleureux à rester fidèle aux valeurs et à l’identité de notre club” et dit apprécier “les efforts déployés pour permettre au club de continuer sous le numéro de matricule 2. (…) Il n’est pas trop tard. Asseyons-nous autour de la table et prouvez que les réactions émotionnelles de nombreux fans délaissés ne vous laissent pas indifférents.”

Depuis l’annonce du changement de nom vendredi, les principaux groupes de supporters ultra ont annoncé leur dissolution.

“Un choix nécessaire”

Le club a annoncé vendredi que le Racing White Daring Molenbeek (RWDM) devenait le Daring Brussels, qui récupère aussi le matricule N.2, après 52 ans d’absence. Le RWDM retrouve ainsi “l’un de ses noms originels et le plus ancien de tous, celui de Daring de Bruxelles“, a expliqué le club dans le communiqué. “La renaissance de ce nom historique, simple, fort, court, unique et immédiatement identifiable trouve certes sa source dans la tradition et l’histoire du football belge mais se caractérise surtout par l’ambition de 2025 d’être un club moderne et ambitieux, identifié à la capitale de l’Europe. Il s’agit d’un choix nécessaire pour créer la marque d’un club qui se veut à terme autosuffisant et pérenne.”

Le Daring Club de Bruxelles a été fondé en 1895 et a remporté cinq titre de champion de Belgique (1912, 1914, 1921, 1936 et 1937) ainsi qu’une Coupe de Belgique (1935). Il a cessé ses activités en 1973. Le Royal Racing White a alors déménagé du stade Fallon de Woluwé vers le stade Machtens de Molenbeek, ajoutant le terme Daring à son nom pour devenir le Racing White Daring de Molenbeek. Ce club, portant le matricule N.47, a fait faillite en 2003. Le nouveau RWDM, qui a racheté le matricule du Standard Wetteren (5479), a vu le jour en 2015 sous l’impulsion de Thierry Dailly et a rejoint la D2, appelée désormais 1B, en 2020. Il a retrouvé l’élite en 2023, après l’arrivée de l’Américain John Textor en tant qu’actionnaire principal, mais a été relégué après une seule saison. Cette année, le RWDM a manqué de peu la promotion directe en Jupiler Pro League, terminant troisième de la Challenger Pro League et étant éliminé en Promotion Playoffs.

Molenbeek menace d’expulser le club

Le collège des bourgmestre et échevins de Molenbeek-Saint-Jean s’est indigné ce week-end de la décision. Les dirigeants du club prétextent que le terme “Molenbeek” nuirait à son image, dénonce le collège communal dans un communiqué. “Ce projet, s’il venait à se concrétiser, constituerait une rupture inacceptable du lien historique, symbolique et affectif qui unit ce club à notre commune. Il constitue également une atteinte directe à l’honneur et à la réputation de Molenbeek, que ce club est pourtant contractuellement tenu de valoriser“, souligne-t-il.

Pour le collège communal, la volonté de gommer toute référence à Molenbeek, pour des raisons d’image, est non seulement un manquement à la convention unissant le club à la commune, mais elle constitue également “une insulte aux habitants, aux supporters fidèles et à l’histoire commune” du club et de son territoire. La commune dit se réserver tous les droits pour faire valoir ses intérêts, y compris la résiliation de la convention liant le club à l’usage du stade Edmond Machtens.

