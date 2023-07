Catherine Fonck annonce arrêter la politique

Cheffe de groupe des Engagés, Catherine Fonck ne se présentera pas aux élections 2024, selon La Libre et la Dernière Heure.

Après avoir été élue députée fédérale en 2003 et 2014, mais également ministre à la Communauté française en 2004 et 2009, Catherine Fonck sent le besoin d’arrêter afin de retrouver du sens dans ce qu’elle fait. Sa vision de la politique n’est plus tout à fait celle des gouvernements actuels. Elle les juge basés sur le “faire semblant” plutôt que sur le “faire”. Il y a un manque de résultats et d’efficacité.

Ca.Pa.