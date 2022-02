Carnaval : 350.000  voyageurs de plus attendus à Brussels Airport par rapport à 2021

Les Belges ont des envies de soleil : les destinations, comme l’Espagne et les îles Canaries, le Cap-Vert et l’Égypte, sont particulièrement prisées.

Pour l’aéroport de Zaventem, les vacances de Carnaval commenceront demain, le vendredi 25 février jusqu’au dimanche 6 mars.

Les Belges ont prévu de prendre le soleil dans le sud mais aussi de skier sur les pistes.

Brussels Airport attend plus de 405.000 passagers durant ces dix jours. C’est bien plus que les 57.000 voyageurs comptabilisés lors des difficiles vacances de Carnaval en 2021 avec l’interdiction des voyages non essentiels, mais c’est toutefois 35% de moins qu’à la même période en 2020, avant la crise sanitaire (620.000 passagers).

“Les destinations ensoleillées, comme l’Espagne et les îles Canaries, le Cap-Vert et l’Égypte, sont particulièrement prisées. Mais les amateurs de sports d’hiver ne seront pas en reste, grâce aux vols directs vers Innsbruck (Autriche), Bolzano (Italie) et Kittila (Finlande)”, rapporte l’aéroport.

