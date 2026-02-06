“Capitale de la honte” : le procès opposant la Région bruxelloise à GAIA débute ce lundi

Le procès intenté par la Région de Bruxelles-Capitale contre l’association de défense des animaux GAIA et son président Michel Vandenbosch débutera ce lundi 9 février à 9h00. L’action judiciaire fait suite à la campagne menée par l’ONG en septembre 2025, intitulée “Capitale de la honte”, visant à dénoncer l’abattage sans étourdissement.

Lors de cette action, GAIA avait déployé 1.500 drapeaux détournés dans l’espace public bruxellois et distribué 340.000 tracts. Le visuel reprenait le drapeau de la Région, dont l’iris était remplacé par un mouton laissant couler une larme de sang, afin de dénoncer la souffrance animale liée à ce type d’abattage. L’association rappelait alors que Bruxelles est la seule Région du pays à autoriser encore cette pratique.

La Région bruxelloise estime que cette campagne constitue une usurpation d’identité institutionnelle. Elle a saisi la justice pour obtenir l’interdiction de diffusion et la suppression de l’ensemble des contenus liés à l’action, sur tous les supports, y compris les réseaux sociaux. Elle réclame également 6.000 euros de dommages et intérêts, ainsi qu’une astreinte de 10.000 euros par jour. Le président de GAIA est par ailleurs poursuivi à titre personnel.

GAIA dénonce de son côté une tentative de pression judiciaire visant à faire taire une organisation critique. L’association affirme que son action était symbolique, pacifique et clairement identifiable comme une initiative militante.

“La Région mobilise des moyens importants pour poursuivre une ONG, alors que le débat sur la protection animale reste, selon nous, sans réponse politique”, déclare Michel Vandenbosch, président de GAIA, qui assure que l’association maintiendra sa position.

Les plaidoiries débuteront ce lundi. Le tribunal devra notamment se prononcer sur l’équilibre entre liberté d’expression, action militante et protection des symboles institutionnels.

Belga