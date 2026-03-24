“Ça pue dans les rues”: habitants et communes sont excédés par l’accumulation de déchets après la grève

Après la grève, les retards de collecte s’accumulent dans plusieurs communes bruxelloises, au grand agacement des habitants mais aussi des communes.

Dans certains quartiers bruxellois, il faut contourner, voire enjamber des sacs poubelles déposés depuis plusieurs jours. Ils n’ont pas été ramassés depuis la semaine dernière, depuis la grève de trois jours de Bruxelles-Propreté. Il faut désormais rattraper le retard.

C’est le cas à Schaerbeek, par exemple. “Ça pue dans les rues“, nous dit-on ce mardi. Cette situation embête également la commune. Deborah Lorenzino, l’échevine de la Propreté (DéFi) déplore “des monticules de déchets à plusieurs endroits“. Elle craint que ce retard ne soit pas rattrapable à certains endroits. “On ne s’y retrouve plus. Ma crainte, c’est qu’à un moment donné, lorsque Bruxelles-Propreté reviendra travailler dans les rues, ils ne ramassent pas les déchets qui s’y trouvent, parce qu’ils ne sont pas bien triés.”

Le problème est similaire à Woluwe-Saint-Pierre, où on commence à s’impatienter. “Le problème n’est pas terminé. Ce matin, nos services sont passés dans différents quartiers et se sont aperçus que le rattrapage n’avait toujours pas été fait“, regrette Georges Dallemagne, l’échevin de la Propreté (Les Engagés). “C’est désagréable, parce qu’il a fait beau aussi ces derniers jours et les gens étaient dans les rues. Les sacs blancs et les ordures ménagères commencent à sentir“.

► Écouter | “C’est dégueulasse”: les déchets s’accumulent dans certains quartiers de Bruxelles

Les citoyens n’ont pas pu être informés correctement sur la grève : “On nous a avertis le 16 qu’il y avait grève le 18. On n’a pu alerter la population que le 17 à travers nos réseaux sociaux. La communication de Bruxelles-Propreté n’est visiblement pas passée“, explique Georges Dallemagne, l’échevin de la Propreté (Les Engagés). “Le problème, c’est aussi que c’est nous qui sommes en première ligne. Les citoyens se retournent vers la commune“, constate-t-il.

“Nous ne sommes pas équipés en ressources humaines et en véhicules suffisants pour pouvoir collecter”

Cette situation pousse les communes à prendre les devants, en attendant le rattrapage de Bruxelles-Propreté. “On a pu, dans certains quartiers comme la place Dumon, aller chercher les poubelles blanches, mais c’est un coût aussi pour la commune“, déplore Georges Dallemagne. Même chose à Schaerbeek : “La collecte des sacs n’est pas notre métier. Nous ne sommes pas équipés en ressources humaines et en véhicules suffisants pour pouvoir collecter. De manière très ponctuelle, on est intervenus là où les déchets en rue posaient des problèmes de salubrité.”

► Voir notre reportage | Moins de passage pour les sacs jaunes, davantage pour les sacs oranges : Bruxelles-Propreté va réorganiser ses tournées de ramassage

La situation devrait bientôt revenir à la normale, assure Bruxelles-Propreté. “On a désormais le renfort des équipes de balayage qui viennent en appui aux équipes de collecte de sacs poubelles“, annonce le porte-parole Adel Lassouli. “On va avoir des équipes de services différents qui vont être dédiés à la collecte des sacs. Cela nous permettra d’avancer plus rapidement. Mais ces rattrapages prendront encore trois, quatre ou cinq jours. Nous présentons nos excuses aux Bruxellois et Bruxelloises et leur demandons de rester patients“.

En attendant, il est conseillé aux habitants de rentrer leurs poubelles lorsque c’est possible.

■ Reportage de Gilles Chevalier et Nicolas Scheenaerts