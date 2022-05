Burn-out parental : quelles conséquences pour les enfants ?

Une étude tente de lever le voile sur ce phénomène méconnu. Un appel aux volontaires est lancé.

Le burn-out parental n’est pas évoqué depuis tellement longtemps en Belgique. Ce sont deux chercheuses de l’UCLouvain qui, il y a une dizaine d’années, ont élaboré des travaux sur ce sujet au départ de ce qui se passait avec le burn-out professionnel pour comprendre comment on pouvait s’épuiser aussi dans son rôle de parent. Anne-Catherine Dubois, doctorante et chercheuse en Santé publique à l’UCLouvain en a fait l’objet de sa recherche. Infirmière pédiatrique de formation, elle s’intéresse aux conséquences du burn out parental sur les enfants.

“Le burn out est le déséquilibre entre les facteurs de stress et les ressources que nous avons en soi ou dans son environnement“, définit-elle. “C’est un surmenage qui est continu dans le temps et dont on a du mal à sortir“. Afin de mieux comprendre ce qui se joue pour les enfants quand les parents sont épuisés, Anne-Catherine Dubois a lancé une étude à l’adresse des parents et des enfants eux-mêmes.

La recherche se déroule en trois phases. Lors de la première étape, la chercheuse interroge les parents sur leur vécu et les raisons qui les ont amenés à s’épuiser, ainsi que sur leurs interactions avec leurs enfants et celles avec leurs parents. Dans la deuxième étape, après autorisation des parents, c’est au tour des enfants de s’exprimer, seuls ou au sein de leur fratrie. “J’utilise différents outils pour qu’ils puissent parler d’eux sans parler de leur situation à proprement parler“, précise-t-elle. La troisième étape consiste à faire le parallèle entre les échanges avec les parents et les enfants afin d’analyser les résultats. “Un petit moment de restitution en famille a lieu également un mois après les ateliers avec les enfants où j’invite parents et enfants à s’exprimer. Cela permet de préserver cet équilibre qui est déjà fragilisé par la situation“, explique-t-elle.

La spécialiste a déjà pu interroger une dizaine de familles, mais a encore besoin de nouveaux volontaires. Elle recherche encore des papas, des mamans ou des couples concernés par la question ainsi que leurs enfants (8 à 18 ans), en bonne santé ou en situation de maladie chronique/de handicap.

► Contact : Anne-Catherine Dubois, doctorante à l’Institut de recherche santé et société de l’UCLouvain : anne-catherine.dubois@uclouvain.be, 0477 39 30 52

■ Une interview d’Anne-Catherine Dubois au micro de Murielle Berck et Jim Moskovics dans le 12h30 sur BX1+.