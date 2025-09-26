Elisabeth Degryse sur le budget de la FWB : “On n’est pas là pour faire souffrir les gens”

Elisabeth Degryse (Les Engagés), Ministre-Présidente du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, était l’invitée de Bonjour Bruxelles.

Cela a été un coup de tonnerre dans l’enseignement francophone. Pour préparer son budget 2026, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a fait appel à un groupe d’experts. Leur rapport est sans équivoque : c’est le secteur de l’enseignement qui devra faire l’objet d’ajustements budgétaires importants.

Ce matin, la Ministre-Présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Elisabeth Degryse (Les Engagés), est revenue sur ces propositions et a insisté : l’éducation permanente reste essentielle et fondamentale. “Je pense que la déclaration de politique communautaire est extrêmement claire par rapport au respect que nous avons pour le monde associatif et pour l’éducation permanente“, a-t-elle ajouté.

La Ministre-Présidente s’est voulue rassurante : “Les mesures que nous prendrons se feront de manière sereine. Il n’est pas question d’arrêter du jour au lendemain des budgets importants, pour quelque secteur que ce soit, sans transition ou sans capacité d’amortir les choses.”

Elisabeth Degryse a poursuivi : “On n’est pas là pour faire souffrir les gens. On est là pour prendre des mesures qui préservent la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui préservent son équilibre (…) L’ensemble des secteurs contribueront à l’effort.”

■ Interview d’Elisabeth Degryse au micro de Fabrice Grosfilley