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Budget 2026 de la FWB : l’ajustement approuvé en commission, majorité contre opposition

La commission Budget du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé mercredi midi, majorité contre opposition, l’ajustement du budget 2026.

L’épure, de nature essentiellement technique, vise notamment à adapter les dépenses et les recettes de l’entité à l’augmentation plus forte que prévu de l’inflation suite au conflit au Moyen-Orient.

Attendu initialement pour le mois de juillet seulement, le dépassement de l’indice-pivot -qui déclenche les indexations automatiques- a ainsi été franchi dès juin, a expliqué lors de l’examen la ministre en charge du Budget, Elisabeth Degryse (Engagés).

Le déficit attendu à la fin de l’année s’élèvera ainsi à 1,7 milliard d’euros.

Cet ajusté budgétaire ne contient pas de nouvelles mesures d’économie ni de réelles initiatives politiques nouvelles.

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Invitée à s’exprimer lors du débat, la Cour des Comptes a mis en garde le gouvernement sur un possible effet “boule de neige” sur la dette de la Fédération, notamment en raison d’un important besoin de refinancement en 2029.

Cet ajusté a été approuvé mercredi en commission par les députés MR-Engagés. L’ensemble de l’opposition PS-PTB-Ecolo a voté contre.

Celle-ci a dénoncé la “passivité organisée” du gouvernement face aux “alertes exprimées par le terrain“.

La majorité MR-Engagés s’est fixée pour objectif de reprendre contrôle du déficit chronique de l’entité pour la ramener à 1,2 milliard d’euros d’ici 2029 par une série d’économies tous azimuts.

Belga – Photo  : Belga Image

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