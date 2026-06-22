L’agence de la dette la FWB tire la sonnette d’alarme: “C’est une évolution assez préoccupante”

L’agence de la dette de la Fédération Wallonie-Bruxelles a mis en garde lundi contre l’endettement croissant de l’entité et l’augmentation de la charge d’intérêts qu’il engendre.

Fin 2025, la dette de la FWB se chiffrait à 14,4 milliards d’euros, soit l’équivalent de 107,64% des recettes de l’entité, contre un ratio de 98% encore un an auparavant, et de 83% en 2023.

“Ce chiffre ne fait qu’évoluer à la hausse en raison des déficits successifs (de la FWB)“, a souligné Jean-François Masure, expert auprès de l’agence de la dette lors de la présentation du rapport annuel de l’institution en commission Budget du parlement.

“C’est une évolution assez préoccupante“, a-t-il ajouté devant les députés.

A côté de l’endettement global, la charge des intérêts risque aussi de s’amplifier dans les années à venir en raison de la remontée des taux d’intérêt. Après le taux zéro de 2020, la FWB emprunte à l’heure actuelle à un taux moyen de 3,6%, a indiqué l’expert.

En 2025, cette charge d’intérêt représentait 289 millions d’euros. Cette année, elle atteindra 357 millions d’euros (+23%). Et à politique inchangée, on sera à 551 millions d’ici 2030, et même un milliard d’euros dans dix ans.

Sans action, la dette de la Fédération Wallonie-Bruxelles pourrait doubler sur la décennie pour atteindre les 28 milliards d’euros, soit 163% de ses recettes. Un chiffre qualifié “d’énorme” par les responsables de l’agence de la dette.

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La présentation de ces chiffres a alimenté un vif débat entre députés de l’opposition et de la majorité. Pour ces derniers, le diagnostic posé par l’agence justifie les récentes mesures d’économies adoptées par le gouvernement MR-Engagés.

“La situation actuelle est catastrophique et si rien n’est fait, ce sera encore plus catastrophique demain“, a ainsi jugé Yves Evrard (MR).

Sans contester les chiffres, l’opposition de gauche a toutefois une nouvelle fois dénoncé la manière et la rapidité avec lesquelles le gouvernement entendait pallier la situation.

“Couper trop rapidement peut avoir des effets contre-productifs“, a notamment fait valoir Vincent Crampont (PS).

Pour le PTB, ce ne sont pas les dépenses de la FWB qui sont trop élevées, mais plutôt son financement qui est insuffisant, a défendu pour sa part Octave Daube sur base des conclusions d’une récente étude réalisée par des économistes liés aux syndicats.

“La situation est préoccupante“, a admis Hajib El Hajjaji (Ecolo). “Elle nécessite des choix minutieux mais ne justifie pas toutes les mesures prises par MR et Engagés“, a ajouté l’élu vert, dénonçant les récents “cadeaux fiscaux” et autres mesures coûteuses adoptées par la majorité, comme l’abandon du statut des enseignants au profit d’un contrat à durée indéterminée.

Belga – Photo : Belga Image