Budget 2025 à Molenbeek : “Malgré une situation difficile, on ne s’est pas laissé faire”

Dirk De Block, échevin du Logement PTB à Molenbeek, était invité dans Bonjour Bruxelles.

La commune de Molenbeek-Saint-Jean a présenté un budget 2025 en équilibre, dit de “résilience“, qui sera soumis au conseil communal cette semaine. Après trois exercices déficitaires successifs (jusqu’à -11 millions en 2024), la nouvelle majorité PS-PTB-Molenbeek Autrement, emmenée par le bourgmestre faisant fonction Amet Gjanaj (PS), revendique un redressement sans toucher ni au précompte immobilier ni à l’impôt des personnes physiques.

“C’est un budget de résilience qui protège les familles molenbeekoises“, estime Dirk De Block (PTB). “Malgré une situation difficile, on est flexible, on ne s’est pas laissé faire.“

Pour atteindre cet équilibre jugé “inespéré” par l’inspection régionale, des recettes supplémentaires ciblées ont été mobilisées, notamment à travers une fiscalité plus progressive sur les grandes entités économiques. Sont visés : les grandes surfaces (750.000 euros), les parkings privés (450.000), les grands bureaux (750.000), les panneaux publicitaires (560.000) et les logements insalubres (300.000). Le prix de certains documents administratifs sera par ailleurs indexé.

Du côté des investissements, 6,5 millions sont prévus pour les écoles, 6 millions pour les logements communaux, et 4,7 millions pour les voiries – notamment rue Osseghem et avenue du Scheutbos – sous réserve de subsides régionaux. L’extension de l’école n°10 (3,4 millions) et la rénovation de l’école n°1 figurent aussi parmi les priorités.

600.000 euros supplémentaires seront alloués à la remise en état des logements communaux, et le remplacement de quatre ascenseurs vétustes (250.000 euros). “Chaque euro investi améliore la vie quotidienne et la dignité des habitants.”

