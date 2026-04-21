Bruxelles Ville confirme l’évacuation des tentes installées autour du hub humanitaire à Bruxelles

Une évacuation des tentes installées autour du hub humanitaire à Bruxelles a été menée à l’aube par la Ville.

La Ville de Bruxelles nous a confirmé l’information ce mardi : des tentes ont bien été évacuées autour du hub humanitaire à Bruxelles ce matin. Une manœuvre qui a été effectuée “en concertation avec Bruss’help”, nous précise-t-on. “C’est une décision difficile”, indique encore la ville. “Personne ne se satisfait de voir des femmes et des hommes vivre dans la rue. Mais ces dernières semaines, la situation sur place s’est fortement dégradée. De graves problèmes d’hygiène attirant la présence de rats ont été constatés, des incidents ont été signalés, des tensions sont apparues, et il était de notre responsabilité d’agir, à la fois pour la sécurité des personnes présentes et pour celle des travailleurs dans le quartier et des riverains.”

La ville assure que “chaque personne avait pu être informée, accompagnée et orientée à plusieurs reprises vers des dispositifs d’hébergement d’urgence, un suivi social et un accès aux soins”.

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Sans surprise, plusieurs personnes restées sur place encore ce matin ont malheureusement refusé les orientations proposées. “Ces solutions constituent pourtant une première étape. Elles permettent de mettre les personnes à l’abri et d’ouvrir un accompagnement, même si les parcours de vie appellent, pour beaucoup, des réponses plus stables et plus durables, notamment pour les personnes en demande de protection internationale.”

La ville de Bruxelles regrette ces événements, mais assure qu’elle n’avait plus le choix, tout en demandant de l’aide extérieure. “Nous appelons, encore une fois, la Ministre van Bossuyt à agir sur ce volet et à en prendre la pleine mesure. Soit elle décide de régulariser avec un accès au travail, soit elle met en place des politiques de retour accompagnés. Mais ce qu’elle ne peut plus faire, c’est ne rien faire.”

Médecins du monde critique cette évacuation

Dans un communiqué, Médecins du monde a vivement critiqué cette évacuation. Selon l’ONG, cette intervention ne résout pas la question de fond et risque d’aggraver la situation des personnes concernées, faute de solutions d’hébergement alternatives.

L’organisation souligne que le réseau d’accueil est saturé et que les dispositifs existants reposent souvent sur des solutions temporaires, nécessitant une inscription quotidienne sans garantie de prise en charge à long terme.

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L’ONG indique constater régulièrement, lors de ses consultations, les conséquences du sans-abrisme sur la santé. Les pathologies les plus fréquentes concernent notamment des problèmes dermatologiques, ostéoarticulaires et dentaires.

La demande d’hébergement représenterait par ailleurs une part importante des consultations. D’après les derniers chiffres de Bruss’Help, 9.777 personnes sans domicile ont été recensées en avril 2025 dans la Région bruxelloise, soit une augmentation de 24,5 % depuis 2022.

Enfin, Médecins du Monde appelle les autorités à garantir un accès aux services de base, notamment en matière de logement et de soins de santé. L’organisation demande également le respect des engagements en matière d’accueil des demandeurs de protection internationale, ainsi qu’un soutien renforcé aux acteurs de terrain intervenant auprès des personnes sans abri.

Rédaction