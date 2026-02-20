Fermeture des consultations médicales individuelles au Hub Humanitaire le 31 mars

“Cela coûtera des vies humaines et ne mènera pas aux économies espérées”, estime l’ONG en mettant en garde contre la surcharge inévitable des services d’urgence bruxellois et l’augmentation de la souffrance humaine qui en résulteront.

Les personnes en situation de pauvreté, sans-abri, sans médecin généraliste ou sans titre de séjour pouvaient s’adresser à ces centres. Dès avril, leur accès aux soins se réduira, regrette l’organisation.

► Revoir | Athéna, le centre de soins pour personnes vulnérables, ferme “à cause de la situation politique à Bruxelles”

“En principe, les personnes sans-abri peuvent encore se rendre aux consultations médicales dans les centres d’hébergement de nuit mais ces centres sont également saturés et ne bénéficient qu’aux quelques ‘chanceux’ ayant pu obtenir un lit pour la nuit”, affirme Pierre Van Heddegem, Directeur des Operations Belges.

Médecins du Monde se dit “indigné” et dénonce le manque de vision des autorités bruxelloises. “Les besoins à Bruxelles sont immenses. Le nombre de personnes sans-abri augmente d’année en année. On estime à au moins 50.000 le nombre de personnes sans-papiers. Près de 30% de la population bruxelloise vit dans la pauvreté. De plus, 38% des ménages bruxellois ayant des difficultés financières indiquent avoir dû reporter un traitement pour des raisons économiques. Ajoutez à cela les milliers de personnes en demande de protection internationale…”

“Les gens se rendront aux urgences faute d’alternative ou retarderont leurs soins jusqu’à ce que leur situation soit si critique qu’ils finissent aux urgences”, déplore l’ONG. “Le coût final de ce transfert sera bien plus élevé que ce que les autorités bruxelloises espéraient économiser”.

