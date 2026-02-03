Athéna, le centre de soins pour personnes vulnérables, ferme “à cause de la situation politique à Bruxelles”

Le centre médical Athéna permettant l’accès aux soins médicaux et infirmiers pour les personnes qui n’ont pas de médecin traitant ferme ses portes. “Cette fermeture n’est pas un simple fait divers associatif, c’est un signal d’alarme pour la santé publique bruxelloise. Les conséquences de cette fermeture sont connues et documentées : retards de soins, aggravation de pathologies, recours accru aux urgences et perte de continuité des prises en charge”, explique Médecins du Monde dans un communiqué.

Le centre était né d’une initiative locale en 2014 et s’est constitué en asbl en 2018 regroupant la Fédération des Associations de Médecins Généralistes de Bruxelles / FBHAV , Pharmacy.brussels et Médecins du Monde.

« Il est inacceptable qu’un gouvernement se cache derrière les affaires courantes pour ne pas réagir face à cette urgence : affaires courantes veut aussi dire affaires urgentes. » expliquent les 3 organisations. « Malgré des démarches répétées, des échanges avec l’administration et le cabinet ministériel, ainsi que la mobilisation des organisations fondatrices et partenaires, les moyens indispensables au maintien de l’activité n’ont pas été réunis. Continuer à fonctionner dans ces conditions n’était pas responsable.»