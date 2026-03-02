Ahmed Laaouej souhaite éviter la fermeture du Hub humanitaire : “On va se mettre à table et discuter”

Ahmed Laaouej veut se mettre à table avec les associations du hub humanitaire pour sauver les meubles.

En février, on apprenait que le cabinet médical de Médecins du Monde au sein du Hub Humanitaire à Bruxelles allait cesser ses activités le 31 mars prochain. Cet arrêt surviendra après la fermeture du centre médical Athena et marquera la disparition d’une nouvelle porte d’accès aux soins pour les personnes les plus vulnérables de la capitale.

L’arrivée du nouveau gouvernement va-t-elle changer la donne ? Ce lundi matin, Ahmed Laaouej a répondu à cette question. “Le Hub Humanitaire avait déjà recalibré ses activités”, commence-t-il à propos de ce dossier épineux. “Avec eux, nous aurons un dialogue serré et soutenu pour faire en sorte qu’il puisse poursuivre ses activités. C’est notre objectif.”

Avant les vacances, Médecins du Monde s’était dit “indigné” et dénonçait le manque de vision des autorités bruxelloises. Pour le socialiste, le Hub humanitaire ne doit donc pas fermer. “Le fait de couper certains moyens a été décidé avant que je n’arrive à mon poste. On va se mettre à table avec ces structures de première nécessité et trouver les moyens qui leur permettront de continuer à travailler. On doit trouver les bons partenariats et je veux saluer leurs activités. Ce sont surtout les associations qui sont actives avec, en partie, une aide publique. On va analyser leurs besoins et voir comment faire pour leur apporter notre soutien.”

Afin d’aider les plus vulnérables, l’accord de gouvernement prévoit notamment des médibus. “Je suis très attaché à cette solution”, confirme Ahmed Laaouej. “On doit avoir des structures de première ligne. Il est inacceptable que des familles reportent des soins dentaires, par exemple, par manque de moyens. Quand on n’effectue pas de prévention, il y a des maladies qui se déclenchent plus tard et qui coûtent beaucoup plus cher à la collectivité.”