Bruxelles est classée 38ème sur les 100 métropoles les plus durables

Selon une étude, les Bruxellois sont particulièrement satisfaits de leur qualité de vie, et de leur équilibre entre vie professionelle et vie privée.

Bruxelles serait l’une des meilleures villes du monde en matière de qualité de vie, selon l’étude d’Arcadis. Ce bureau de conception, d’ingénierie et de conseil a établi le “Sustainable Cities Index”, un classement de 100 métropoles selon trois axes de durabilité : “People”, “Planet” et “Profit”. La capitale y est placée à la 38ème position, et à la 21ème dans la catégorie “People”.

Notre capitale a un bon score en matière d’égalité salariale et d’équilibre travail – vie privée. Arcadis note également la qualité de nos soins de santé et de l’enseignement, notamment en raion de la diversité des institutions. Nos transports en commun, notre gestion du tri des déchets, nos infrastructures cyclable et nos actions pour empêcher la pollution de l’air classent Bruxelles à la 30ème place dans la catégorie “Planet”.

En ce qui concerne l’économie, Bruxelles se trouve à la 59ème position. Les chercheurs estiment que le taux de chômage bruxellois (15% selon Arcadis) est “préoccupant”.

Le top 20 du classement “Sustainable Cities Index” est rempli de villes européennes. Parmi ces 13 métropoles, Oslo est la ville la plus durable du monde, suivie de la capitale suédoise Stockholm.

M.D. – Photo : Pexels