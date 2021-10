Bruxelles se stabilise à 10.000 nouvelles doses par semaine

La situation vaccinale à Bruxelles se stabilise, tandis que la situation épidémiologique tant à diminuer.

Aujourd’hui, on dénombre à Bruxelles, 671.5k de personnes ayant eu une première dose et 635.6k de personnes totalement vaccinées. La particularité entre début septembre et début octobre porte sur l’augmentation de la vaccination chez les jeunes. Un taux qui s’explique par l’accès devant les écoles et les hautes écoles des vacci-bus et autres actions décentralisées. Les troisièmes doses pour les 65 ans et plus sont accessibles depuis le 4 octobre, des invitations seront envoyées à partir du 11 octobre en fonction des différentes tranches d’âge.

Les chiffres de la situation épidémiologique continuent de diminuer. A l’heure actuelle, à Bruxelles, il y a 490 cas positifs par 100.000 habitants sur les deux dernières semaines.

Si les contaminations diminuent, les cas d’hospitalisation eux restent stables depuis la semaine dernière. Environ 60 personnes sont actuellement en soins intensifs et on compte un décès par jour.

Les résultats de la situation vaccinale et épidémiologique se veulent encourageants et l’objectif est de continuer à donner une première dose à 10.000 personnes chaque semaine.

Camille Paillaud