Bruxelles : plus de 20 millions d’euros saisis dans un important dossier de narcotrafic

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a rendu, le 26 juin 2025, son verdict dans une affaire majeure de trafic de stupéfiants impliquant 17 personnes.

Seize d’entre elles ont été condamnées à des peines de prison allant de 4 à 15 ans, ainsi qu’à des amendes allant jusqu’à 680 000 euros. Ce réseau criminel organisait l’importation massive de cocaïne et de cannabis depuis l’Amérique du Sud, via le port d’Anvers, pour alimenter le marché bruxellois et français. L’enquête, menée notamment par la zone de police Bruxelles-Ouest, a été nourrie par l’analyse de messages interceptés sur l’application cryptée Sky ECC.

Au total, plus de 20 millions d’euros issus d’activités criminelles, ainsi qu’une dizaine de véhicules, ont été confisqués. Parmi les condamnés figure un policier, reconnu coupable de corruption, condamné à quatre ans de prison avec sursis et interdit d’exercer dans la fonction publique pendant cinq ans. Certaines personnes condamnées ont été arrêtées immédiatement, tandis que d’autres sont toujours en fuite et font l’objet de mandats d’arrêt internationaux.

Le procureur du Roi a souligné que cette décision de justice renvoie un signal clair, “à savoir que les autorités judiciaires continueront sans relâche à démanteler les réseaux criminels et à s’emparer de leurs profits illégaux. Que l’intensification de la lutte contre le trafic de drogue et la criminalité connexe reste une priorité absolue.”

Rédaction