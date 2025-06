Bruxelles limite les allocations familiales pour certains étudiants étrangers

Elle ne concernera que les étudiants étrangers introduisant une première demande à partir de la rentrée 2025.

Ce mardi, la commission des Affaires bicommunautaires générales du Parlement bruxellois, a validé une proposition d’ordonnance visant à exclure du droit aux allocations familiales les étudiants majeurs étrangers – européens ou non – dont le séjour en Belgique est uniquement lié à leurs études. Portée par le CD&V et le MR, avec le soutien de Vooruit, cette décision s’inscrit dans une volonté de mieux cibler les aides publiques face au déficit régional qui s’élève à 1,6 milliards d’euros, ainsi qu’une dette record. “La situation des finances de la Région bruxelloise, dans le rouge, est aggravée par la récente dégradation de la note de la Région par l’agence Standard & Poor’s. Parmi les postes budgétaires les plus importants de la Commission communautaire commune (COCOM), figurent les prestations familiales, qui concernent plus de 308.000 enfants en Région bruxelloise, alors que ce mécanisme est essentiel dans la lutte contre la pauvreté infantile”, a justifié la cheffe du groupe MR Clémentine Barzin, co-auteure de la proposition avec Benjamin Dalle (CD&V).

Selon ceux-ci, un “spending review” du système réalisé en 2023 pour garantir la soutenabilité du régime face aux difficultés financières de la Région a permis de formuler 17 recommandations de réforme. La proposition d’ordonnance matérialise une des pistes identifiées pour mieux cibler les aides publiques.

Le MR a également proposé de prolonger la réduction de 10 euros sur le montant de base des allocations familiales pour les enfants nés avant le 1er décembre 2019. Cette mesure pourrait éviter une dépense d’environ 25 millions d’euros dès janvier 2026. La proposition devra faire l’objet d’auditions des ministres compétents.

