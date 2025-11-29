Formation bruxelloise : les Engagés participent à une réunion avec le PS, Ecolo et DéFI

Les discussions politiques bruxelloises pourraient connaître un nouveau rebondissement. D’après les informations du journal L’Echo, une réunion s’est tenue vendredi soir entre le PS, Ecolo, DéFI et Les Engagés. L’initiative revenait au PS, qui souhaitait présenter aux autres partis son cadre budgétaire et évoquer les pistes d’économies envisagées.

Selon plusieurs sources citées par L’Echo, l’échange aurait été constructif, sans déboucher pour l’instant sur une initiative politique concrète. Les bureaux de parti de DéFI et des Engagés, prévus lundi, devraient permettre de préciser la position de chacun.

La participation des Engagés à cette rencontre est particulièrement remarquée : le parti, allié du MR au niveau fédéral et en Wallonie, n’avait encore jamais pris part à une discussion parallèle à Bruxelles, même s’il exprimait une certaine frustration face au blocage actuel.

Cette réunion intervient dans un contexte tendu entre partenaires francophones. Après des propos critiques du président de l’Open VLD envers le PS bruxellois, Ahmed Laaouej avait mis fin à la participation de son parti aux négociations. En réaction, le formateur Georges-Louis Bouchez (MR) avait déclaré le PS “auto-exclu” du processus et invité les autres partis à former une “union bruxelloise“. Une proposition rejetée par Ecolo et DéFI, isolant les libéraux.

Si les échanges entre PS, Ecolo, DéFI et Les Engagés se poursuivent, ces quatre formations représenteraient la moitié exacte des sièges (36 sur 72) du Parlement bruxellois. L’hypothèse d’un gouvernement minoritaire pourrait alors être envisagée, avec un appui ponctuel d’autres élus lors de la présentation de l’équipe ministérielle.

Côté néerlandophone, L’Echo indique que Elke Van den Brandt (Groen) a pris contact avec ses partenaires potentiels (Groen, Vooruit et Open VLD) qui, ensemble, ne compteraient que 8 sièges sur 17. L’appui du CD&V serait donc nécessaire pour atteindre une majorité, mais cette option reste incertaine, puisque que l’Open VLD n’y est pas favorable.

Enfin, la Team Fouad Ahidar (TFA) a réaffirmé sa disponibilité pour soutenir toute initiative de relance politique à Bruxelles.

