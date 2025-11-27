Elke Van den Brandt invite chaque parti néerlandophone pour des bilatérales

Elke Van den Brandt (Groen) invite chaque parti néerlandophone, un par un, à une réunion bilatérale afin de relancer le processus de formation du gouvernement bruxellois.

Cette information divulguée par Bruzz a été confirmée par sa porte-parole. “Les Bruxellois méritent mieux“, a déclaré la cheffe de file du plus grand parti néerlandophone dans la capitale et formatrice dans ce rôle linguistique.

Jeudi, Ecolo a annoncé qu’il ne donnait pas suite à l’invitation du président du MR Georges-Louis Bouchez. DéFI s’est pour sa part dit disposé à discuter dans un cadre respectueux, mais que “l’auto-proclamé formateur Bouchez refuse de s’y employer.”

La veille, le président du MR avait annoncé ouvrir la porte à tous les partis démocratiques, après le refus du PS de s’asseoir autour de la table. Les socialistes dénonçaient des “propos insultants” proférés par le président de l’Open Vld Frédéric De Gucht.

Belga – Photo : Belga Image