“Bruxelles, héroïnes et héros” : partez à la rencontre des noms emblématiques de la capitale

Né d’une simple idée de son éditeur Robert Nahum, l’ouvrage a offert à l’auteur “d’immenses découvertes” sur des personnages méconnus. Hervé Gérard y élargit la notion d’héroïsme, incluant les “héros malgré eux” frappés par la tragédie, mais aussi les travailleurs essentiels – infirmières, médecins, policiers, pompiers – qui, selon lui, “posent des actes héroïques au quotidien.” “Ils font des choses aussi remarquables que les héros dont je parle”, précise l’auteur.

Difficile de choisir les personnages dont vous vouliez parler ? “C’est toujours un choix subjectif, c’est un peu les personnages qui m’inspiraient le plus”, affirme-t-il.