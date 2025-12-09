Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

“Bruxelles, héroïnes et héros” : partez à la rencontre des noms emblématiques de la capitale

Dans Bruxelles, héroïnes et héros (Éditions 180°), Hervé Gérard retrace plus d’un millénaire d’histoire à travers des figures marquantes, de sainte Gudule aux victimes des attentats de 2016. Il était l’invité du 12h30.

Né d’une simple idée de son éditeur Robert Nahum, l’ouvrage a offert à l’auteur “d’immenses découvertes” sur des personnages méconnus. Hervé Gérard y élargit la notion d’héroïsme, incluant les “héros malgré eux” frappés par la tragédie, mais aussi les travailleurs essentiels – infirmières, médecins, policiers, pompiers – qui, selon lui, “posent des actes héroïques au quotidien.” “Ils font des choses aussi remarquables que les héros dont je parle”, précise l’auteur.

Difficile de choisir les personnages dont vous vouliez parler ? “C’est toujours un choix subjectif, c’est un peu les personnages qui m’inspiraient le plus”, affirme-t-il.

■ Interview de Hervé Gérard, historien au micro de Vanessa Lhuillier

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales