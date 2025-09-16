“Bruxelles a besoin d’un budget, mais pas d’austérité”, affirme Karine Lalieux

À l’heure où la Région bruxelloise tente de sortir de l’impasse financière, Karine Lalieux, députée socialiste confirme : “C’est maintenant ou jamais”. Elle était l’invitée de Bonjour Bruxelles.

La députée socialiste souhaite que les six partis (PS-MR-Les Engagés et Groen, CD&V et Vooruit) s’assoient ensemble autour d’une table pour élaborer un budget, avec une trajectoire vers l’équilibre mais sans austérité. “Les budgets difficiles, on les connaît au PS. Mais il faut partager les efforts, faire des économies mais aussi trouver des recettes, sans fragiliser les Bruxellois”, insiste-t-elle.

L’ancienne ministre salue les signaux positifs des partis néerlandophones et espère une réunion élargie dès cette semaine. Elle appelle également le MR à rejoindre les discussions. “J’espère que le MR sera autour de la table”.

La Région bruxelloise exclue

Sur les titres-services, Karine Lalieux dénonce l’exclusion de Bruxelles de la revalorisation accordée en Flandre et en Wallonie. “Nos travailleuses ne doivent pas être punies”.

Elle chiffre le coût de cette mesure entre 12 et 16 millions d’euros, et avance la piste suivante : la fin de la déductibilité fiscale actuelle, qui bénéficie aux ménages les plus aisés. “On sait qu’on doit faire des économies, mais cette augmentation est indispensable pour protéger les travailleuses bruxelloises”, insiste-t-elle.

Enfin, elle alerte sur la réforme fédérale du chômage : “Des milliers de personnes vont se tourner vers les CPAS, il risque d’y avoir des files, sans parler de l’inquiétude des familles qui n’auront plus rien. Je crains que ce soit la panique par rapport à une décision du fédéral totalement inacceptable”.

Si le gouvernement fédéral a annoncé une enveloppe pour “compenser les coûts” de cette réforme, pour la députée, celle-ci ne suffira pas. “On estime qu’il faudrait 146 millions rien que pour la Région bruxelloise. On sait que l’argent ne sera pas suffisant”, regrette-t-elle.

■ Interview de Karine Lalieux, députée bruxellois pour le PS au micro de Fabrice Grosfilley