Réforme du chômage : les CPAS bruxellois s’organisent

Berchem-Sainte-Agathe

Face à la réforme fédérale du chômage qui pourrait entraîner l’exclusion de nombreux demandeurs d’emploi, le CPAS de Berchem-Sainte-Agathe prend les devants. Dès le 15 septembre, une permanence sur rendez-vous sera mise en place pour accompagner les habitants concernés.

Chaque personne pourra rencontrer un assistant social afin d’évaluer sa situation, préparer les démarches administratives, et explorer des solutions comme des droits sociaux alternatifs, des formations ou des pistes de réinsertion professionnelle. Un plan de communication a été lancé et des recrutements ciblés sont en cours pour renforcer l’équipe.

En parallèle, le CPAS espère un soutien financier accru du fédéral, en complément des 300 millions d’euros prévus pour 2026-2027, afin de garantir un accompagnement durable. “Anticiper, c’est permettre de traverser ce changement avec dignité et sécurité“, affirme Marc Hermans, Président du CPAS.

Molenbeek

À l’approche de la réforme du chômage, la commune de Molenbeek-Saint-Jean a pris des mesures proactives pour préparer son CPAS à l’afflux de nouvelles demandes, malgré un contexte budgétaire tendu. La première, c’est le renfort du personnel. Le CPAS a anticipé le recrutement de 13 assistants sociaux et de plusieurs employés administratifs, face à une charge de travail déjà excessive (jusqu’à 140 dossiers par assistant social, bien au-delà du seuil raisonnable de 100). Une bourse à l’emploi est prévue pour renforcer encore les équipes, même si le recrutement reste difficile.

Au-delà du personnel, le CPAS a loué un bâtiment de 1.200 m² appartenant à CityDev pour accueillir 85 travailleurs et les futurs bénéficiaires dans de meilleures conditions. De plus, des groupes de travail internes sont en place pour identifier comment simplifier les démarches administratives et accélérer le traitement des dossiers, avec l’objectif d’être opérationnels avant le 1er janvier.

Le président du CPAS, Ahmed El Khannouss souligne le flou persistant sur les modalités de financement fédérales (avec un subside annoncé de 560.000€) et l’absence de garantie sur la pérennité de ces aides. “On ne peut pas créer de nouvelles charges structurelles sans financement durable. C’est une réforme idéologique qui aura un impact sur tous les citoyens. Quand on construit une maison, on commence par les fondations, pas par le toit”.



Auderghem

À Auderghem, le CPAS place sa priorité à éviter l’engorgement des services tout en assurant un accompagnement humain et ciblé. Pour cela, un hub dédié à l’accompagnement sera opérationnel dès début octobre. Il s’agira d’un espace spécifique, inspiré des dispositifs mis en place durant la crise du Covid. Ce hub accueillera exclusivement les personnes concernées par les exclusions, avec une équipe d’assistants sociaux formés à la réinsertion. L’objectif : fournir une information claire, un suivi personnalisé et éviter un afflux massif au CPAS principal. Un deuxième espace sera ouvert en janvier dans le quartier Transval à proximité de la résidence Reine Fabiola, zone où vit une grande partie des personnes potentiellement touchées.

Auderghem prévoit également de recruter 4 assistants sociaux supplémentaires et 2 employés administratifs pour soulager les équipes existantes. Une réflexion est en cours pour organiser des réunions d’information. “Recevoir les gens correctement, avec des équipes dédiées, c’est essentiel pour faire face à cette réforme dans de bonnes conditions”, souligne Didier Molders, président du CPAS.

Evere

À Evere, le CPAS se dit déjà sous pression et en pleine réorganisation, avec un déménagement prévu en novembre vers un nouveau bâtiment. Cette transition complique la mise en place immédiate d’un dispositif spécifique pour les futurs exclus du chômage. Malgré des réunions fédérales et régionales en cours, la commune déplore le manque de clarté sur les textes, les moyens financiers et la stratégie globale. “C’est prématuré de communiquer. On attend des réponses concrètes avant d’agir”, indique Sébastien Lepoivre, président du CPAS.