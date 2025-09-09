Réforme du chômage à Bruxelles : les administrations emploi et formation s’activent en sept mesures

Le gouvernement bruxellois organisera le 1er octobre prochain un sommet social avec les partenaires sociaux et les acteurs de l’emploi et de la formation. Objectif: coordonner la mise en œuvre régionale de la réforme fédérale limitant les allocations de chômage dans le temps en respectant les réalités bruxelloises, a-t-on appris mardi auprès du cabinet du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort.

De leur côté, les administrations bruxelloises de l’emploi et de la formation professionnelle n’attendent pas la mise en place en janvier pour préparer activement la Région-capitale aux conséquences de la réforme. Aux côtés du ministre bruxellois de l’Emploi en affaires courantes, Bernard Clerfayt (DéFI), Actiris et Bruxelles Formation ont détaillé mardi les sept mesures d’un plan d’action validé par leurs comités de gestion et par ailleurs par le gouvernement bruxellois lors de la dernière réunion de celui-ci avant les vacances.

En gros, ces dispositions visent à renforcer le soutien, à accélérer les transitions vers l’emploi et à protéger les publics les plus vulnérables. Il y est aussi question de simplifier les contrôles pour s’aligner sur les nouveaux délais fédéraux et déclencher plus rapidement des actions de réorientation.

Selon Bernard Clerfayt, le VDAB est également impliqué dans le processus et “collabore parfaitement”. Le ministre bruxellois rencontrera mercredi la conférence des bourgmestres bruxellois pour expliquer le plan. Les administrations emploi et formation offrent aux CPAS, qui dépendent des communes, la possibilité de disposer de la connaissance du public qui va leur arriver demain. Il est ainsi proposé de leur envoyer le bilan de compétence connu d’Actiris comme base de travail commune.

