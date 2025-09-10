Forest : 20 personnes licenciées au CPAS

Le CPAS de Forest a annoncé vendredi à ses employés de l’équipe d’aide à domicile que le service allait progressivement fermer ses portes, pour disparaître au 1er janvier 2027.

En cause, selon la présidente du CPAS Séverine de Laveleye (Ecolo), les conséquences de la réforme fédérale du chômage, qui pèseront lourdement sur les finances communales. “ Le CPAS doit présenter un plan triennal à l’équilibre. La réforme coûtera entre 1 et 1,5 million d’euros par an au CPAS de Forest. Nous avons dû concentrer nos moyens sur nos missions prioritaires. Le service d’aide à domicile représente un coût de 600 000 euros par an, alors que d’autres opérateurs régionaux sont déjà bien implantés dans ce domaine” , a expliqué l’élue à la DH.

Tous les employés ne seront pas licenciés, certains pourront être replacés dans d’autres services. Un discours inaudible pour la CGSP-ALR qui dénonce une décision brutale et sans concertation sociale. Selon le syndicat, la fermeture entraînera la suppression de 24 postes, soit quatre contrats de remplacement non renouvelés, le reclassement de cinq agents administratifs et 15 licenciements.

L’organisation n’exclut pas des “ actions fortes ” si les engagements de reclassement ne sont pas tenus.

