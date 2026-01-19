Brussels Airport teste le transport de traitements innovants contre le cancer

Brussels Airport mène actuellement un test sur le transport international de matériel cellulaire et sanguin humain destiné à des thérapies de précision, c’est-à-dire des traitements innovants contre le cancer et certaines maladies rares, entre autres.

Les thérapies de précision, comme les thérapies cellulaires et géniques, sont élaborées sur mesure pour chaque patient. Elles peuvent notamment consister à prélever des cellules du patient, à les traiter en laboratoire, puis à les réinjecter.

“Ce sont des thérapies qui sauvent des vies, mais qui sont aussi très coûteuses et souvent utilisées en dernier recours”, a expliqué Isabelle François, coordinatrice du projet “Precision Therapy Logistics Gateway” (PTLG). Elle souligne que le délai d’acheminement et la température sont des facteurs cruciaux durant le transport afin d’éviter la dégradation des cellules.

Depuis novembre, dix envois tests contenant des échantillons de cellules et de sang en provenance de l’hôpital universitaire d’Anvers (UZA) ont quitté Brussels Airport à destination d’un pôle de biotechnologie basé à Dallas, aux États-Unis. Ces expéditions se sont déroulées avec succès et une nouvelle vague de cinquante envois suivra dans les prochaines semaines.

L’essai vise à identifier les points sensibles et les risques liés à ce type de transport : délais réalistes, éventuels goulots d’étranglement, traitement douanier, maintien d’une température constante, etc. Les résultats sont attendus au premier semestre.

À terme, l’ambition est de développer un protocole standardisé et reconnu à l’international pour le transport des thérapies de précision. La création d’un centre logistique dédié à ces envois à Brussels Airport est également à l’étude.

Le projet est cofinancé par les provinces d’Anvers et du Brabant flamand.

Belga