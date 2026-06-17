Brussels Airport: protocole d’accord entre la direction d’Aviapartner et les syndicats
La direction et les syndicats d’Aviapartner sont parvenus à un protocole d’accord, ont annoncé mercredi les syndicats. Une grève spontanée avait éclaté lundi après l’annonce récente d’un nouveau système de rémunération. L’accord doit maintenant être présenté au personnel.
La grève chez Aviapartner faisait suite, selon les syndicats, à des frustrations persistantes chez des “travailleurs qui ne se sentaient pas suffisamment entendus, valorisés ni impliqués”.
La grève de lundi avait entraîné des retards à Brussels Airport pour une soixantaine de vols au départ de compagnies aériennes faisant appel à cette société pour l’enregistrement et l’embarquement des passagers. Aviapartner est l’un des deux prestataires de services d’assistance aéroportuaire aux passagers actifs à l’aéroport de Zaventem.