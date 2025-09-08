Brussels Airport : début des travaux pour un nouveau dépose-minute

Brussels Airport a lancé les travaux préparatoires pour l’aménagement de son nouveau drop-off, au niveau du hall des départs, a annoncé lundi dans un communiqué l’aéroport.

La nouvelle zone de dépose-minute sera située derrière l’hôtel Sheraton, au niveau du hall des départs, et améliorera l’expérience des passagers grâce à une connexion plus aisée et plus agréable avec le terminal, promet l’aéroport. Le nouveau “drop-off” sera également plus grand que l’actuel et est conçu pour s’adapter à l’augmentation du nombre de passagers dans les années à venir. Un point d’assistance est prévu pour les voyageurs à mobilité réduite.

Durant la première phase des travaux, une bretelle de l’A201, qui relie le ring de Bruxelles à l’aéroport, sera mise en place, explique encore Brussels Airport. Cette sortie dirigera le trafic directement vers le futur “drop-off”, de manière à assurer une circulation plus fluide. Un pont reliera ensuite directement cette voie d’accès au nouveau dépose-minute, derrière l’hôtel Sheraton, au niveau du terminal. La nouvelle zone devrait être prête pour début octobre 2026.

D’ici là, l’actuel “drop-off” situé à côté du parking P1 restera opérationnel. Les parkings publics P1, P2 et P3 resteront également accessibles pendant les travaux. Le nouveau dépose-minute constitue la première étape du grand projet d’infrastructure “Hub 3.0” présenté en avril dernier par l’aéroport.

Une fois la nouvelle zone mise en service, le “drop-off” actuel cédera la place à la construction d’un hub intermodal, où convergera plus tard la circulation des trains, des trams et des bus. En outre, un agrandissement des halls des départs et des arrivées, un nouvel hôtel et un boulevard vert doté d’un parc sont prévus. L’ensemble du projet devrait être achevé d’ici 2032.

Belga