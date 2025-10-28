Brussels Airlines volera vers le Kilimandjaro dès l’été prochain

Brussels Airlines ajoutera une 18e destination à son réseau africain à partir de la saison estivale 2026, a annoncé mardi la compagnie aérienne.

À partir du 3 juin, le Kilimandjaro, en Tanzanie, sera desservi deux fois par semaine. Cette destination de prédilection pour des safaris permet notamment d’accéder au mont Kilimandjaro, le plus haut sommet d’Afrique. Il s’agira de la cinquième destination en Afrique de l’Est pour la filiale belge du groupe Lufthansa, après Entebbe (Ouganda), Kigali (Rwanda), Bujumbura (Burundi) et Nairobi (Kenya). Elle n’avait plus agrandi ce réseau africain depuis juin 2024 et le lancement des vols vers le Kenya.

D’autres changements sont prévus pour la prochaine saison estivale: la capacité de Brussels Airlines vers Freetown (Sierra Leone) passera de cinq à six vols hebdomadaires. Par contre, Kigali (Rwanda) verra sa fréquence passer de sept à six vols hebdomadaires et Conakry (Guinée) sera reliée non plus cinq fois par semaine mais quatre.

Sur le réseau court et moyen-courrier, Brussels Airlines augmentera le nombre de vols vers l’Espagne et le Portugal mais aussi vers Copenhague, Prague et Budapest. En revanche, la fréquence des vols vers le Royaume-Uni va diminuer et Birmingham ne sera plus desservie.

La maison-mère de Brussels Airlines, Lufthansa, a pour sa part annoncé mardi la suppression de plusieurs liaisons domestiques et intraeuropéennes pour son programme de l’été 2026, le groupe allemand invoquant sa volonté de réduire ses coûts.