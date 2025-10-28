Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Brussels Airlines volera vers le Kilimandjaro dès l’été prochain

Brussels Airlines ajoutera une 18e destination à son réseau africain à partir de la saison estivale 2026, a annoncé mardi la compagnie aérienne.

À partir du 3 juin, le Kilimandjaro, en Tanzanie, sera desservi deux fois par semaine. Cette destination de prédilection pour des safaris permet notamment d’accéder au mont Kilimandjaro, le plus haut sommet d’Afrique. Il s’agira de la cinquième destination en Afrique de l’Est pour la filiale belge du groupe Lufthansa, après Entebbe (Ouganda), Kigali (Rwanda), Bujumbura (Burundi) et Nairobi (Kenya). Elle n’avait plus agrandi ce réseau africain depuis juin 2024 et le lancement des vols vers le Kenya.
D’autres changements sont prévus pour la prochaine saison estivale: la capacité de Brussels Airlines vers Freetown (Sierra Leone) passera de cinq à six vols hebdomadaires. Par contre, Kigali (Rwanda) verra sa fréquence passer de sept à six vols hebdomadaires et Conakry (Guinée) sera reliée non plus cinq fois par semaine mais quatre.
Sur le réseau court et moyen-courrier, Brussels Airlines augmentera le nombre de vols vers l’Espagne et le Portugal mais aussi vers Copenhague, Prague et Budapest. En revanche, la fréquence des vols vers le Royaume-Uni va diminuer et Birmingham ne sera plus desservie.
La maison-mère de Brussels Airlines, Lufthansa, a pour sa part annoncé mardi la suppression de plusieurs liaisons domestiques et intraeuropéennes pour son programme de l’été 2026, le groupe allemand invoquant sa volonté de réduire ses coûts.
Belga

Lire aussi :

Partager l'article

28 octobre 2025 - 14h22
Modifié le 28 octobre 2025 - 14h22
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales