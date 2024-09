Brussels Airlines et d’autres compagnies annulent les liaisons aériennes avec Tel Aviv

Les compagnies aériennes du groupe Lufthansa ont décidé de suspendre, avec effet immédiat, tous les vols à destination et en provenance de Tel Aviv (Israël) et de Téhéran (Iran), jusqu’au 19 septembre inclus, indique mardi soir un communiqué de Brussels Airlines.

Jusqu’au 19 septembre, les espaces aériens israélien et iranien seront également contournés par toutes les compagnies aériennes du groupe Lufthansa.

Les vols du 18 et 19 septembre opérés par Brussels Airlines de et vers Tel Aviv sont donc annulés. Les passagers en seront informés le plus rapidement possible, promet la compagnie. Le groupe Lufthansa dit continuer à suivre la situation de près et l’évaluera plus en détail dans les jours à venir. Les passagers concernés peuvent effectuer une nouvelle réservation pour une date de voyage ultérieure sans frais ou, à défaut, obtenir le remboursement intégral du prix du billet.

La compagnie britannique British Airways a aussi décidé de suspendre ses liaisons aériennes avec Israël. La compagnie aérienne française Air France a aussi annoncé mardi soir la suspension de ses vols avec Tel-Aviv mais aussi Beyrouth, au moins jusqu’à jeudi inclus, “en raison de la situation sécuritaire à destination”, dans un communiqué transmis à l’AFP. “En raison de la situation sécuritaire à destination, Air France suspend ses liaisons entre Paris-Charles de Gaulle et Beyrouth (Liban) et entre Paris-Charles de Gaulle et Tel-Aviv (Israël) jusqu’au 19 septembre 2024 inclus”, annonce la compagnie française.

“La reprise des opérations restera soumise à une évaluation quotidienne de la situation sur place”, précise la compagnie, qui indique suivre “en permanence l’évolution de la situation géopolitique des territoires desservis et survolés par ses appareils afin d’assurer le plus haut niveau de sureté et de sécurité des vols”.

Des centaines de bipeurs utilisés par des membres du mouvement islamiste libanais Hezbollah ont explosé simultanément mardi au Liban, faisant au moins neuf morts et quelque 2.800 blessés, dans une opération que le groupe pro-iranien a attribué à Israël. Air France a récemment déjà suspendu ses vols vers ces destinations, en raison de l’aggravation des tensions entre Israël et le Hezbollah.

Belga