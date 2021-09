Bilan positif pour la Ville de Bruxelles après l’édition 2021 de “Hello Summer”

Malgré la crise sanitaire et la météo maussade, la Ville tire un bilan positif de cette édition particulière.

Après deux mois d’été rythmés par le Hello Summer, organisé de la mi-juin à la fin août, l’heure est venue pour la Ville de Bruxelles de tirer le bilan. Et selon les autorités locales, il semblerait que celui-ci soit positif. “Avec Hello Summer, de centaines d’artistes, sportifs et organisations ont pris part à la fête malgré la situation sanitaire encore instable“, se réjouit la Ville dans un communiqué.

Plus précisément, durant 80 jours, de nombreux lieux ont accueilli 176 rendez-vous, chiffre la Ville de Bruxelles. Du 3 au 22 août, 9.714 amateurs de musique se sont retrouvés à Back on Stage, sur l’esplanade de la Cité Administrative, pour découvrir près de 300 artistes. Lors du Vaux-Hall Summer, du 18 juin au 15 août, plus de 10.000 visiteurs ont assisté aux spectacles variés proposés pour tous les publics dans le Parc de Bruxelles. Le dimanche 29 août, 3.258 coureurs ont pris part à la cinquième édition du BXL TOUR, une course de 40 kilomètres à travers Bruxelles.

“Je suis très fière de cette programmation de reprise forte et ambitieuse. C’est une réussite notamment grâce aux nombreuses collaborations avec les associations, les artistes, les clubs sportifs, etc. et bien sûr, grâce aux bruxelloises et bruxellois qui ont montré à quel point la culture et l’événementiel sont essentiels pour notre Ville. Merci et bravo ! “, conclue Delphine Houba, Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements.

