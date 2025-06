Besnik Hasi est confirmé à la tête d’Anderlecht pour la saison prochaine

Le contrat de Besnik Hasi est désormais à durée indéterminé.

Besnik Hasi restera l’entraîneur d’Anderlecht la saison prochaine, a confirmé le club lundi dans un communiqué. L’option de son contrat a été levée, transformant le contrat de Hasi en contrat à durée indéterminée. L’entraîneur de 53 ans était arrivé à la fin mars, juste avant les playoffs, pour remplacer David Hubert.

“Besnik a appris à bien connaître le groupe pendant les playoffs”, a souligné le directeur sportif Olivier Renard. “Nous avons eu de nombreuses discussions avec Besnik ces dernières semaines, qui ont montré que l’analyse et les intentions de l’entraîneur sont conformes à celles de la direction sportive. Il y a du travail à faire. Besnik connaît les joueurs, le championnat et les attentes du club et il a maintenant la possibilité de poursuivre son travail, avec une pleine préparation et dans une dynamique renouvelée.” “Je suis fier et heureux de la confiance du club et je me réjouis de poursuivre mon travail”, a déclaré Hasi. Ces dernières semaines, j’ai pu constater de près ce qui fonctionne bien et moins bien au sein de l’équipe première. En étroite collaboration avec la direction sportive, je veux mettre à disposition ces expériences pour franchir les étapes nécessaires en vue de la saison prochaine.”

Sous la direction de Hasi, Anderlecht a terminé quatrième du championnat, avec un bilan de trois victoires, un partage et six défaites en Champions Playoffs. Le club a aussi été battu par le Club Bruges en finale de la Coupe de Belgique. Anderlecht jouera le deuxième tour qualificatif de l’Europa League.

Belga – Photo : Belga