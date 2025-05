Bernard Clerfayt : “La réforme du chômage, c’est une réforme de l’Etat déguisée”

Le ministre de l’Emploi sortant, Bernard Clerfayt (DéFi), demande un délai de six mois au gouvernement fédéral pour mettre en place la réforme des allocations de chômage. Il était un des invités de Bonjour Bruxelles ce matin.

Dès le 1ᵉʳ janvier 2026, les demandeurs d’emploi de plus de 2 ans ne percevront plus d’allocation de chômage. Cette mesure touchera de manière importante la Région bruxelloise. Le ministre de l’Emploi, Bernard Clerfayt, il faudrait un délai de 6 mois supplémentaire. “L’Arizona veut réduire les dépenses plutôt que de réellement mettre les gens à l’emploi. 20% vont trouver un emploi, mais 80% vont se retirer du marché de l’emploi. Nous demandons ce délai pour que les personnes concernées comprennent ce qui va leur arriver. A Bruxelles, ce sont 30.000 personnes qui vont être touchées, ça va être des files gigantesques. C’est impossible. Les CPAS et Actiris vont être submergés de demandes.”

Les ministres de l’Emploi régionaux ont été reçus par le ministre fédéral, le libéral David Clarinval. Parmi les demandes, le maintient des allocations pour les personnes suivant une formation dans les métiers en pénurie. “On sent que la marge de négociations est très faible. Pour la NVA, c’est un peu une réforme de l’Etat et une réduction de la sécurité sociale sur le dos des Régions les plus pauvres, à savoir Bruxelles et la Wallonie”, analyse Bernard Clerfayt.

■ Interview du ministre de l’Emploi bruxellois, Bernard Clerfayt, au micro de Michel Geyer