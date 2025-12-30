Surpopulation carcérale : le Conseil central de surveillance pénitentiaire en appelle aux bourgmestres

Les commissions de surveillance, soutenues par le Conseil central de surveillance pénitentiaire (CCSP), ont envoyé entre Noël et Nouvel An des lettres aux bourgmestres des communes abritant des prisons. L’objectif des missives était de “rappeler l’urgence de la situation vécue quotidiennement par des milliers de personnes privées de liberté”, indique mardi le CCSP.

En date du 22 décembre, les prisons belges comptaient 13.626 détenus pour 11.049 places, soit un taux de surpopulation de 23,32%. Plus de 600 personnes étaient contraintes de dormir sur un matelas à même le sol. “La surpopulation structurelle conduit, dans de nombreux établissements, à des atteintes graves à la dignité humaine, à des restrictions disproportionnées des droits des détenus et à des dommages évitables liés à la détention”, rappellent les commissions de surveillance. “Cela complique la réinsertion des détenus et constitue donc une question d’intérêt sociétal.”

Dans leur courrier, les commissions demandent aux bourgmestres d’exercer leurs compétences en matière de police administrative, particulièrement en ce qui concerne “la salubrité, la santé et la sécurité sur le territoire communal, y compris au sein des prisons”. Elles sollicitent également des visites des établissements afin de constater la réalité de la surpopulation et de ses conséquences et en appellent “à la prise de mesures concrètes pour ramener la population carcérale à un niveau compatible avec le respect des droits humains”.

L’administration pénitentiaire et les syndicats alertent depuis longtemps sur la surpopulation carcérale en Belgique; rappelant que cette situation a des conséquences tant sur les détenus que le personnel et in fine sur la sécurité de la société. La ministre de la Justice Annelies Verlinden a fait plusieurs propositions à ses collègues du gouvernement De Wever pour lutter contre cette surpopulation, mais aucun accord n’a encore pu être trouvé au sein de l’exécutif fédéral, a confirmé son cabinet lundi.

Belga